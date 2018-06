Dochter Lynn Wesenbeek maakt acteerdebuut op VTM 26 juni 2018

00u00 0

Lauren Versnick (24), de dochter van voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek (55), gaat haar moeder achterna. In de fictiereeks 'Studio Tarara', over de gouden beginjaren van Vlaanderens eerste commerciële zender, maakt ze haar acteerdebuut. Dat doet ze naast kleppers als Koen De Graeve, Ruth Beeckmans en Geert Van Rampelberg. Lauren speelt de rol van Babs, een kleedster die liever zelf voor de camera zou staan. Als model heeft ze al wat ervaring, maar acteren is helemaal nieuw voor haar. "Op mijn eerste dag dacht ik dat ik ging flauwvallen, maar iedereen op de set is ontzettend vriendelijk", vertelde ze aan de Mediahuis-kranten. 'Studio Tarara', van 'Wat Als?'-regisseur Tim Van Aelst, wordt volgend jaar uitgezonden ter gelegenheid van 30 jaar VTM. "Mijn moeder was er 25 jaar een vaste waarde, dus is dit ook een beetje een ode aan haar", aldus Lauren. (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN