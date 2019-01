Dochter krijgt sneeuwbal in gezicht: papa slaat leerlingen in elkaar 26 januari 2019

Op de middelbare school Sint-Laurens in Zelzate kijken de scholieren voortaan wel uit naar wie ze sneeuwballen gooien. Een meisje dat gistermiddag een sneeuwbal tegen haar hoofd kreeg, belde haar papa, die even later op de speelplaats stond. Hij scheldde leerlingen uit en begon zelfs klappen uit te delen aan de kinderen. "Hij sloeg iedereen die in zijn buurt stond", vertelt een leerling. Eén tiener was even buiten bewustzijn en werd met de ambulance afgevoerd. Minstens vijf anderen raakten lichtgewond en werden op school verzorgd. De politie kwam ter plaatse en pakte de vader meteen op. De school "betreurt de feiten" en denkt na over strengere veiligheidsmaatregelen. (OSG/KVZ)

