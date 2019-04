Exclusief voor abonnees Dochter Helmut Lotti illustreert boek 05 april 2019

De appel valt niet ver van de boom bij Messalina Lotigiers (27), dochter van Helmut Lotti. Niet dat ze plots een zangcarrière nastreeft of een 'goes classic'-album opneemt - de jonge vrouw blijft zelfs liever uít de spotlights. Maar de Beringse kiest wel een creatief beroep: ze heeft haar eerste stappen als illustratrice gezet. Ze zorgde voor de 42 tekeningen in het sprookjesboek voor volwassenen 'Het leven bruist eens dranken vergruisd' van Leen Dehouwer. "Haar tekeningen zijn werkelijk subliem en vormen een merkwaardig spiritueel samenspel met mijn rijmende en intuïtieve sprookjes", zo looft de schrijfster Messalina. (BVDH)

