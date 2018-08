Dochter Brits koppel dat stierf in Egyptisch resort: "Ik zag ze voor mijn ogen sterven, er is iets verdachts gebeurd" Fien Tondeleir

25 augustus 2018

00u00 0 De Krant Thomas Cook heeft 18 Belgen weggehaald uit een 5-sterrenresort in het Egyptische Hurghada waar een Brits koppel dinsdag om mysterieuze redenen het leven liet. Ook TUI heeft 41 Belgen in het hotel, maar zij blijven. "Hier is niets aan de hand", klinkt het bij hen. Het resort werd eind juli nog gescreend en kreeg een score van liefst 96%.

John (69) en Susan (64) Cooper uit het Britse Burnley, het koppel dat om onbekende redenen overleed, waren met hun kinderen en kleinkinderen op vakantie in het Steinberger Aqua Magic-resort in Hurghada, aan de Rode Zee. Het 5-sterrenhotel telt 725 kamers, heeft een privéstrand, negen zwembaden, een aquapark en tal van andere ontspanningsmogelijkheden. Volgens Thomas Cook heeft het hotel een erg goede reputatie. "Eind juli nog werd het nog gescreend, zowel op hygiëne als op veiligheid. Het behaalde toen een score van 96%."

Toch haalde de reisorganisatie haar 300 vakantiegangers er weg - onder wie ook 18 landgenoten - nadat het Britse koppel dinsdagochtend plots onwel werd. Vader John stierf in zijn kamer, Susan werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. "Maandagavond hadden we nog samen gegeten", zegt dochter Kelly aan de Britse pers. "Mijn ouders gingen rond 1.30 uur slapen. 's Morgens voelden ze zich slecht. Ik zag ze voor mijn ogen sterven, ze hadden dezelfde symptomen. Er is iets verdachts gebeurd, al geloof ik niet dat iemand de kamer is binnengekomen." Ze benadrukt dat beiden enkele uren voor hun dood "in perfecte gezondheid" verkeerden. Kelly en haar gezin verbleven in een ander blok van het hotel.

Brief met doodsoorzaak

Aanvankelijk werd over hartfalen gesproken en er circuleerden ook geruchten over een koolstofmonoxidevergiftiging, maar dat klopt niet, zegt Thomas Cook. Waaraan de zestigers dan wel zijn overleden, wordt nog onderzocht. De hoteldirectie wijst naar het voorlopige rapport van de artsen die spreken van een natuurlijke dood. Intussen kregen alle hotelgasten een brief waarin dat wordt herhaald. Ook is er geen sprake van een grootschalige voedselvergiftiging.

Omdat Thomas Cook Engeland alle Britten evacueerde, volgde ook Thomas Cook België. Dat is de procedure. "Onze landgenoten kregen de keuze naar huis te gaan of de rest van de vakantie door te brengen in een ander hotel", zegt Claire Gennart van de reisorganisatie. "Iedereen heeft ervoor gekozen zijn vakantie voort te zetten. Enkelen wilden per se in het hotel blijven. We kunnen het onze klanten niet verbieden, maar zij vallen dan niet meer onder onze verantwoordelijkheid. Van de toeristen die er nu zijn, is ook geen enkele Belg ziek."

De 41 Belgen die met TUI op reis zijn, logeren wél nog in Steinberger Aqua Magic. "Ze willen allemaal blijven. 'Hier is niets aan de hand', klinkt het bij hen. Toch volgen we de situatie nauwgezet op en we hopen snel duidelijkheid te krijgen", vertelt woordvoerder Piet Demeyere. "Om reizigers weg te halen, moet er een grondige reden zijn. Momenteel is het alleen de dochter van het koppel die ervan uitgaat dat de schuld bij het hotel ligt. Een sterke uitspraak. Die mensen zijn dinsdag gestorven, intussen zijn we vrijdag en is er niet één ziektegeval gemeld."

Belg met 41° koorts

Nochtans heeft Stijn Verstraeten uit Horebeke zich wel enkele dagen erg beroerd gevoeld. Hij logeerde samen met zijn echtgenote en twee kinderen in het hotel, maar is sinds gisteravond terug na acht dagen vakantie. "Na vier dagen kreeg ik hevige koorts - tot 41 graden - en had ik maag- en darmklachten. Ook mijn kinderen en vrouw hadden last. Vermoedelijk was het een zware zonneslag, zoals de dokter zei. Bovendien heb je in die landen altijd wel wat darmklachten, het is niet de eerste keer dat we naar Egypte trokken. Ik link dit zeker niet aan de gebeurtenissen."

Dat een volledig hotel geëvacueerd wordt, is hoogst uitzonderlijk, al stipt reisexpert Robrecht Willaert aan dat Thomas Cook Engeland sneller ingrijpt bij problemen na wat hen in 2006 is overkomen. "Toen stierven twee kinderen van 7 en 8 op Korfoe, na een koolstofmonoxidevergiftiging. Ze kregen toen veel verwijten dat ze te laat maatregelen hadden genomen."

Nog belangrijk: alle grote touroperators screenen hun hotels - en zeker die in de populaire vakantieoorden - meermaals per jaar, via teams ter plekke, maar ook door onaangekondigde controles van de touroperator zelf. Het hotel zelf moet dan weer strenge controlelijsten invullen.