Exclusief voor abonnees Dochter (6) van Kim Kardashian krijgt jasje van Michael Jackson: 60.000 euro 26 december 2019

00u00 0

North, de 6-jarige dochter van Kim Kardashian en Kanye West, heeft wel een heel apart kerstcadeautje gekregen van haar ouders. Het meisje kreeg een jas van wijlen Michael Jackson ter waarde van 65.500 dollar (bijna 60.000 euro). Het gaat om een zwart, fluwelen jasje met glinsterend borduurwerk dat de King of Pop nog heeft gedragen op het feest ter ere van de 65ste verjaardag van Elizabeth Taylor. Kardashian legt in een filmpje op Instagram uit dat North een heel grote fan is van Michael Jackson. Bovendien is het kledingstuk aangepast zodat het met haar kan meegroeien. Om de extravagantie compleet te maken, kreeg het opdondertje ook nog een Birkin-handtas van het Franse modehuis Hermès.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis