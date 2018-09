Dochter (24) van Lynn Wesenbeek is de baas van Jens Dendoncker 04 september 2018

Lauren Versnick (24), de oudste dochter van voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek, lijkt haar draai helemaal te vinden in de media. Niet voor de camera, zoals haar moeder, maar wel achter de schermen. Lauren werkt voor het productiehuis Shelter, waar ze producer is van het tweede seizoen van het VTM-programma 'Hoe zal ik het zeggen?' Daarin brengt Jens Dendoncker (28) op een verrassende manier boodschappen over aan nietsvermoedende mensen. "Als producer moet ik vooral veel organiseren en plannen. Dat is best hard werken, maar heel leuk", vertelt Lauren. "Ook mijn mama is heel blij dat ik op eigen benen sta." Lauren, die eigenlijk een diploma Handelswetenschappen heeft, kwam bij Shelter terecht nadat ze een rol speelde in de serie 'Studio Tarara'. Met Jens Dendoncker klikt het goed, zegt ze. "Omdat hij goed luistert naar mij. (lacht) Neen, Jens zorgt voor heel wat gezelligheid en humor op de werkvloer." (CD)

