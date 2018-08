Dochter (19) van overleden burgemeester stapt jaar later zelf in politiek: "Die plaats op papa's lijst geeft zo'n speciaal gevoel" CMA/DDW/LPS

30 augustus 2018

00u00 0 De Krant "Ik had deze week zó graag met papa over de uitspraken van Theo Francken gepraat. Tot diep in de nacht zouden we erover debatteren." Alles wat de vorig jaar overleden burgemeester van Anzegem Claude Van Marcke ooit was, gaf hij door aan zijn dochter Pauline (19). Karakter. Uiterlijk. Politieke gedrevenheid. Maar toen stierf Claude plots. Een jaar later stelt Pauline zich verkiesbaar, op de tweede plaats van 'Samen Eén'. Zíjn lijst, haar eerbetoon.

Qua symboliek kan het tellen, de jonge leeftijd waarop Pauline Van Marcke recent bekendmaakte in de lokale politiek te stappen. Ook haar vader, Claude Van Marcke, was 19 toen hij zijn politieke carrière aanving. Hij begon er liever vroeg aan, om nog veel van oudere collega's te kunnen leren. Na jarenlang tweede viool spelen, deed de advocaat in 2013 in het West-Vlaamse Anzegem de sjerp om in een coalitie van N-VA en CD&V-Groen-OK met zijn eigen partij, Samen Eén. Die richtte hij in 2006 op. Van die eerste campagne bestaan beelden. In een auto met stickers op de ruiten, zit de 7-jarige Pauline met een poster van haar papa: Samen Eén! Broer Charles (nu 11) moest toen nog geboren worden. Van Marcke was graag gezien bij de Anzegemnaars. Altijd warm, altijd hartelijk. Op 20 september is het een jaar geleden dat de gemeente haar burgervader verloor. Het had nochtans een routineoperatie moeten worden. Hartritmestoornissen. Licht, maar niet te combineren met de stress van de job. Slechts enkelen waren op de hoogte van de ingreep. Hij reageerde allergisch op de contrastvloeistof, belandde in coma en overleed op 48-jarige leeftijd. Plots, zonder waarschuwing. Zonder afscheid.

