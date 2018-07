Dochter (19) overleden burgemeester wil zijn werk verderzetten 18 juli 2018

00u00 0

De dochter van Claude Van Marcke, de 48-jarige burgemeester van het West-Vlaamse Anzegem die op 20 september vorig jaar overleed na een routineoperatie, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een belangrijke rol spelen. Pauline Van Marcke, amper 19, krijgt de tweede plaats op de lijst Samen Eén, die door haar papa werd opgericht. Ze ambieert een zitje in de gemeenteraad. De kandidate zelf wil haar verhaal pas doen na de zomervakantie, maar mama Caroline licht nu al een tipje van de sluier. "Eigenlijk wilde mijn dochter pas over twaalf jaar (twee legislaturen, red.) in de voetsporen van haar vader treden. Jammer genoeg moet ze het nu al doen. Het toont hoe sterk ze is - Pauline is erg volwassen voor haar leeftijd, weet wat ze wil en komt ook voor haar mening uit. Ze wil het levenswerk van haar papa verderzetten. Zowel fysiek als karakterieel lijkt ze heel erg op Claude. Ze hadden ook een supergoede band. Haar vader zou trots geweest zijn op haar. Dit helpt ons ook in ons rouwproces."

HLN