Exclusief voor abonnees Docenten roepen 'Sieg Heil!' naar agenten in bijzijn studenten 14 april 2020

00u00 0

Een professor en assistent van de UGent mogen voorlopig geen les meer geven nadat vrijdag een livestream serieus uit de hand liep. Het college duurde tot diep in de nacht en werd meer een 'sociaal gebeuren', met drank én muziek. Na middernacht belden buren de politie om te klagen over het lawaai, waarop een patrouille ter plekke gestuurd werd. Aanvankelijk kwamen twee agenten ter plekke, maar omdat de prof lange tijd weigerde zijn identiteitskaart te tonen, waren er op gegeven moment tot acht politiemensen aanwezig. Intussen bleef de livestream lopen en keken meer dan 100 studenten mee. De lesgevers richtten zich meermaals tot de webcam om het gebeuren te becommentariëren. "Welkom in fascistisch België", zei de assistent. En later: "Welkom in nazi-Duitsland." Toen de agenten weer wilden vertrekken, riep één van de docenten ook 'Sieg Heil!' De Gentse politie bevestigt dat er een pv is opgesteld. De identiteitscontrole was nodig om te achterhalen of het niet om een verboden samenscholing ging - één van de lesgevers woont immers niet in het pand. De docenten hebben inmiddels hun excuses aangeboden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen