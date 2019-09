Exclusief voor abonnees Docent geeft maximum aan studenten die druk zetten op Bart De Wever 27 september 2019

Een docent van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is in opspraak gekomen omdat hij studenten die zich bereid tonen burgemeester Bart De Wever (N-VA) lastig te vallen, wil belonen met een 20 op 20. Tijdens de introductieles 'Wereldbrede uitdagingen' stelde Pieter Lievens de jongeren concreet voor om een contract te ondertekenen met vier klimaatdoelstellingen. Als ze die voorwaarden ook nakwamen, zouden ze geen examens hoeven af te leggen. De doelstellingen waren er allemaal op gericht druk uit te oefenen op De Wever en/of zijn stadsbestuur. Enkele studenten alarmeerden nog tijdens zijn uiteenzetting het opleidingshoofd, dat de les liet stilleggen. Lievens - vorig jaar nog kandidaat-provincieraadslid voor PVDA en drijvende kracht achter een beweging tegen de nieuwe plasticfabriek van Ineos in de Antwerpse haven - is momenteel met ziekteverlof. (MAC)

