Exclusief voor abonnees Dobberlicht 24 augustus 2019

00u00 0

Voor wie als kind naar eendjes hengelde op de kermis, is deze Duck Duck Lamp puur jeugdsentiment. De ledverlichting is er in verschillende kleuren en is sinds deze zomer verkrijgbaar in een XL-versie van 50 cm. Die is 20 cm groter dan zijn kleine broertje. De eend is speciaal ontworpen voor op het water, maar misstaat ook niet op het terras of in het gras. Volledig opgeladen brandt de lamp zes tot acht uur.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis