DNA-match op IS-wapens leidt naar nederlanders 20 juni 2018

De Nederlandse politie heeft drie mannen aangehouden van wie DNA-sporen zijn gevonden op vuurwapens in een schuilplaats van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs. Het onderzoek kwam twee dagen na de aanslagen van maart 2016 in Brussel op gang. De politie vond in een IS-appartement in Argenteuil onder meer kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilogram explosieven en jihadistische geschriften. Op de binnenkant van de wapens werden DNA-sporen van de Nederlanders aangetroffen. De verdachten, bij wie onder meer een pistool gevonden werd, worden deze week verhoord. Een vierde verdachte werd vrijgelaten.