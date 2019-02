DNA-databank voor afstamming komt er op 1 januari 21 februari 2019

Wie op zoek is naar zijn biologische ouder of kind kan vanaf 1 januari terecht in een Vlaams afstammingscentrum. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement zijn het eens geraakt over de laatste details. Binnenkort zal je daar een DNA-staal kunnen achterlaten. De nieuwe databank zal je DNA dan proberen te matchen met een verwant tot in de eerste graad. Het oorspronkelijke idee was om slachtoffers van gedwongen adopties te herenigen, maar ook vondelingen en kinderen die verwekt zijn door een spermadonor kunnen zo contact zoeken met hun ouder of donor, als die daar voor openstaat én vrijwillig DNA afstaat. (ARA)

