Djokovic wil vakbond en meer geld

Novak Djokovic zit samen met Andy Murray in de spelersraad van de ATP, maar dat volstaat niet voor de Serviër om zijn ideeën naar voren te brengen. Op de jaarlijkse spelersraad in Melbourne afgelopen weekend vroeg hij het woord terwijl hij de grote bonzen, ATP-baas Kermode en Australian Open-directeur Tiley, vroeg de zaal te verlaten om vrijuit te kunnen praten met zijn collega's. Djokovic stelde daarbij de oprichting van een nieuwe spelersvakbond voor waarbij een nog stevigere verhoging van het prijzengeld op de grandslamtoernooien als één van de belangrijkste werkpunten geopperd werd. De Servische ex-nummer één, zelf in het bezit van zo'n 90 miljoen euro aan prijzengeld, had zelfs een Australische advocaat uitgenodigd om de technische aspecten voor de oprichting van zo'n vakbond uit de doeken te doen. Niet iedereen ging evenwel mee in het verhaal, temeer dat de grandslamtoernooien de laatste jaren hun prijzengeld al substantieel verhoogd hebben en dat sowieso nog van plan zijn in de komende jaren. (FDW)

