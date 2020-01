Exclusief voor abonnees Djokovic wil één Wereldbeker tennis 03 januari 2020



Zes weken na de finale van de Davis Cup in Madrid begint er met de ATP Cup weer een landencompetitie met min of meer hetzelfde format. "En dat voelt een beetje bizar aan, om van de ene Wereldbeker naar de andere te gaan", gaf de Canadees Denis Shapovalov toe. De Internationale Tennisfederatie (ITF) en de Association of Tennis Professionals (ATP) kunnen echter niet door één deur en proberen elkaar zo vliegen af te vangen. "We zouden één superwereldbeker moeten hebben", meent Novak Djokovic. "Dat zal niet voor volgend jaar zijn, maar als die twee organisaties snel kunnen samenkomen, dan is het misschien mogelijk voor 2022. Ik hoop alleszins dat het lukt, want voor de toppers is het moeilijk om zich te engageren voor beide evenementen en met die zes weken ertussen is het qua marketing ook niet je dat." (FDW)

