Djokovic wandelt 2019 in met zege 4de keer beste in abu dhabi 31 december 2018

Novak Djokovic toonde op het exhibitietornooi van Abu Dhabi dat hij klaar is om ook in 2019 te knallen. De Servische nummer een haalde het in de finale met 4-6, 7-5, 7-5 van Kevin Anderson (ATP 6) en schreef zo voor de vierde keer de Mubudala World Tennis Championships op zijn naam. Rafael Nadal, die in de halve finale in drie sets van Anderson verloor, wilde zijn lichaam niet tot het uiterste testen en gaf verstek voor de kleine finale. De Spanjaard, nog steeds herstellend van een knieoperatie, blijft overtuigd dat hij 100 procent klaar zal zijn voor de Australian Open. Deze week speelt Nadal in Brisbane. (FDW)

