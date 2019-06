Exclusief voor abonnees Djokovic vlot door, alle Fransen out 04 juni 2019

Zo chaotisch het damestoernooi, zo voorspelbaar gaat het zijn gangetje bij de heren. Gisteren plaatste eerste reekshoofd Novak Djokovic zich tegen Jan-Lennard Struff (ATP 45) met sprekend gemak (6-3, 6-2, 6-2) voor de kwartfinale - tiende jaar op rij, een record! Daarin treft de Serviër Sascha Zverev (ATP 5). De grote Duitser hield outsider en Monte Carlo-winnaar Fabio Fognini (ATP 12) met 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 af. De finalist van vorig jaar, Dominic Thiem (ATP 4), had dan weer geen kind (6-4, 6-4, 6-2) aan Gaël Monfils (ATP 17). Dat zorgde toch voor een kleine Franse kater, want eerder op de dag mocht ook Benoît Paire (ATP 38) inpakken. De flamboyante Paire, met hipsterbaard en zijn col steevast omhoog, liet tegen Kei Nishikori (ATP 7) een 5-3 in de laatste set glippen, om uiteindelijk met 2-6, 7-6, 2-6, 7-6, 5-7 te sneuvelen. Als beloning voor zoveel veerkracht mag Nishikori vandaag kanonnenvlees zijn tegen Rafael Nadal (ATP 2). (FDW)

