Djokovic verslaat Federer in finale 20 augustus 2018

00u00 0

Novak Djokovic heeft vannacht de titel gepakt in Cincinnati. De Serviër versloeg Roger Federer met 6-4, 6-4. Voor Djokovic is het zijn eerste titel in Ohio. Zijn tegenstander, die zijn 150ste finale speelde, won het toernooi zeven keer. Bij de vrouwen won de Nederlandse Kiki Bertens de finale van de Roemeense Simona Halep (2-6, 7-6, 6-2).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN