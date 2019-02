Djokovic valt in de prijzen op Laureus Awards 19 februari 2019

Op de Laureus World Sports Awards zijn tennisser Novak Djokovic en turnster Simone Biles uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Het was al de vierde keer dat de Serviër die award in ontvangst mocht nemen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Usain Bolt, Roger Federer is de recordhouder met vijf stuks. Tiger Woods maakte daarnaast de Comeback van het Jaar. Het Franse voetbalelftal is het Team van het Jaar, Henrieta Farkasova werd verkozen tot Paralympiër van het Jaar en Chloe Kim is de Actiesporter van het Jaar. De Franse voetbaltrainer Arsène Wenger ontving dan weer een Lifetime Achievement Award, Lindsey Vonn kreeg een Spirit for Sport Award en Eliud Kipchoge zorgde met zijn wereldrecord op de marathon voor het Sportmoment van 2018. (XC)

