Djokovic twijfelt over eventuele vaccinatie tegen coronavirus 21 april 2020

00u00 0

Novak Djokovic is een notoir gelover in natuurproducten, gezonde en voornamelijk plantaardige voeding en de zelfheling van het lichaam. In dat opzicht is het niet zo vreemd dat de Serviër twijfelt of hij een vaccinatie tegen het coronavirus zal toepassen. "Ik zou niet graag verplicht worden tot een vaccinatie om weer te mogen reizen", zei hij in een gesprek op Facebook. "Ik heb mijn eigen meningen daarover en mogelijk moet ik die dan op een bepaald ogenblik gaan veranderen." (FDW)