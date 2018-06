Djokovic toch op gras: wildcard voor Queen's 12 juni 2018

Novak Djokovic (ATP 21) speelt in zijn voorbereiding op Wimbledon het grastoernooi van Queen's in Londen (gras/1.983.595 euro). De Serviër kreeg een uitnodiging van de organisatie en aanvaardde die. Na zijn uitschakeling op Roland Garros door de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 27) twijfelde Djokovic nog openlijk over zijn grasseizoen. Door zijn deelname op het gras van Queen's (18-24 juni) lijkt het er ook op dat Djokovic op Wimbledon (2-15 juli) wil meespelen. De Serviër won het derde grandslamtoernooi van het jaar drie keer, in 2011, 2014 en 2015. Op Queen's verloor Djokovic tien jaar geleden de finale van Rafael Nadal.