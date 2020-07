Exclusief voor abonnees Djokovic test negatief 03 juli 2020

Novak Djokovic en zijn vrouw Jelena testten gisteren bij een tweede onderzoek negatief op corona. Op 22 juni was de Serviër besmet geraakt op zijn eigen Adria Tour waar ook Dimitrov, Coric, Troicki en Ivanisevic positief bleken. Djokovic en zijn echtgenote verbleven de afgelopen tien dagen in strikte quarantaine en vertoonden nooit symptomen. Het weerhield de nummer één van de wereld er niet van om 40.000 euro te doneren aan Novi Pazar, een Servische stad die een coronabroeihaard is. Bij het begin van de lockdown had hij al een miljoen euro steun gegeven aan zijn thuisland. Half augustus begint het ATP-circuit weer en wordt Djokovic verwacht in New York voor het naar daar verhuisde toernooi van Cincinnati en de US Open. (FDW)

