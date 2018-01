Djokovic terug naar af 23 januari 2018

Tennys Sandgren (ATP 97) tegen Hyeon Chung (ATP 58) is een verrassende kwartfinale op de Australian Open. De 21-jarige Zuid-Koreaan schakelde na een sterke partij met 7-6, 7-5, 7-6 zesvoudig winnaar Novak Djokovic (ATP 14) uit. Voor de Servische ex-nummer 1 was het zijn eerste toernooi sinds hij met een elleboogblessure moest opgeven op Wimbledon. "Einde eerste set begon ik weer pijn te krijgen", zuchtte Djokovic. "Het is frustrerend dat de elleboog niet compleet genezen is na de tijd die ik ervoor genomen heb. De pijn was niet zo erg dat ik moest stoppen, maar dit is niet goed, ik zal met mijn medische staf moeten overleggen wat we nu gaan doen."

