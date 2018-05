Djokovic tankt vertrouwen op weg naar Goffin 08 mei 2018

Novak Djokovic (ATP 12) behaalde gisteren zijn zesde en waarschijnlijk wel belangrijkste zege sinds zijn comeback begin dit jaar. In de eerste ronde van het ATP 1000-toernooi van Madrid haalde hij het met 7-5, 6-4 van Kei Nishikori (ATP 20) na een redelijk stevige partij tennis. De twaalfvoudige grandslamwinnaar bleef vorig jaar zes maanden van het circuit door elleboogproblemen en kende een twijfelende terugkeer. In Indian Wells verloor hij bijvoorbeeld in de tweede ronde van de nummer 109 van de wereld, Taro Daniel, in Barcelona twee weken geleden werd het een nederlaag in zijn eerste partij tegen Martin Klizan (ATP 140). Vandaar dat de overwinning van gisteren in de Caja Magica zo welgekomen is voor de 30-jarige Serviër. Djokovic neemt het nu op tegen Edmund (ATP 22) of Medvedev (ATP 51) en daarna volgt er mogelijk een derde ronde tegen David Goffin (ATP 10). Als die tenminste zijn tweede ronde tegen Haase (ATP 44) of Chung (ATP 21) tot een goed einde weet te brengen. (FDW)

