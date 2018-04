Djokovic stuurt nog een coach de laan uit 05 april 2018

Tabula rasa. Voor de tweede keer in een jaar tijd heeft Novak Djokovic zijn coaches aan de deur gezwierd. Vorig jaar gebeurde dat met zijn trouwe gezel Martin Vajda, die elf jaar met de Serviër had gewerkt, nadat hij eerder ook al de samenwerking met Boris Becker had stopgezet. Gisteren brak hij dan met Radek Stepanek nadat ook Andre Agassi al had mogen beschikken. De Tsjechische ex-speler was pas in dienst sinds vorige winter, maar door het vele blessureleed - Djokovic sukkelde nagenoeg zes maanden met zijn elleboog - kon hij zich amper bewijzen. "De relatie met Radek was heel goed en zal dat ook blijven", liet Djokovic op zijn website noteren. "Novak dankt hem voor de steun die hij heeft mogen ontvangen in de afgelopen periode. Hij verlangt er ook naar sterker terug te keren na zijn lange blessurepauze die zijn vertrouwen en spel heeft aangetast. Hij blijft zoeken naar andere manieren om zijn topvorm weer te pakken te krijgen." Djokovic, die het de eerstkomende weken zonder coach gaat proberen, verloor zowel in Indian Wells als in Miami zijn eerste wedstrijd en is weggezakt naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. Monte Carlo (15-22 april) wordt zijn eerstvolgende afspraak. (FDW)

