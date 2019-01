Djokovic profiteert van opgave Nishikori 24 januari 2019

Novak Djokovic blijft op koers voor zijn zevende eindzege in Melbourne. Hij profiteerde in de kwartfinale van de opgave van Kei Nishikori. De Japanner had zijn eerdere marathonpartij tegen Pablo Carrena Busta niet verteerd en gaf er met knieperikelen bij een 6-1, 4-1-achterstand de brui aan. Djokovic speelt morgen in de halve finale tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 31), die de Canadees Milos Raonic (ATP 17) opzijzette in vier sets: 7-6, 6-3, 6-7 en 6-4. De andere halve finale tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15) vindt al vanochtend plaats. (BF)