Exclusief voor abonnees Djokovic opnieuw onder vuur na uitspraak over "positieve gebeden" 11 mei 2020

Novak Djokovic heeft weer wat wenkbrauwen doen fronsen. Waar de Serviër zich eerder al uitsprak tegen verplichte vaccinaties voor het coronavirus, liet hij zich nu - in een gesprek met de zelfverklaarde gezondheidsgoeroe Chervin Jafarie - ontvallen dat hij besmet water enkel met positieve gedachten en gebeden kan omzetten in gezond water. "Want water, en wetenschappers hebben dit bewezen, verandert op moleculair niveau door onze emoties", claimde Djokovic. De nummer één van de wereld is geïnspireerd door spiritualiteit en zelfheling. Anderhalf jaar lang probeerde hij een elleboogblessure vanzelf te laten genezen, totdat hij uiteindelijk toch onder het mes moest. (FDW)