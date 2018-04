Djokovic onderuit tegen nummer 140, revanche voor Goffin? 26 april 2018

Novak Djokovic (ATP 13) is nog mijlenver verwijderd van zijn beste niveau. Gisteren ging hij in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Barcelona met 2-6, 6-1, 3-6 onderuit tegen de Slovaakse kwalificatiespeler Martin Klizan (ATP 140). Vandaag speelt David Goffin (ATP 10) in de derde ronde tegen Karen Khachanov (ATP 37). In hetzelfde stadium van de Trofeo de Godó ging de Luikenaar vorig jaar nog in drie sets onderuit tegen de ondertussen 21-jarige Rus. Een revanche en een eventuele halve finale tegen Rafael Nadal zou wel eens een mooi streefdoel kunnen zijn voor Goffin. De Spaanse nummer één won gisteren met 6-4, 6-4 van zijn landgenoot Roberto Carballes Baena (ATP 77) en zette daarbij zijn ongeslagen gravelreeks op 38 sets op rij. Maar twee andere spelers - Coria in 2003-2004 met 35 en Nastase in 1973 met 34 - geraakten in het professionele tijdperk tot boven de 30 sets. Voor Nadal is het al de vijfde keer dat hij daarin slaagt. (FDW)

