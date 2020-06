Exclusief voor abonnees Djokovic lokt volk naar tennistour 05 juni 2020

De Adria Tour is het geesteskind van Novak Djokovic dat de volgende weken met onder meer Dominic Thiem, Grigor Dimitrov en Sascha Zverev toptennis naar de Balkan zal brengen. En ondanks de coronacrisis willen de fans dat wel zien. Voor het eerste bedrijf (13 en 14 juni) van het minicircuit in Belgrado werden er in zeven minuten tijd 1.000 tickets aan de man gebracht. Daarop werd er beslist nog 1.000 tickets extra aan te bieden. Het stadion waar Djokovic en co gaan optreden zou plaats bieden voor 4.000 mensen, maar volgens de organisatoren gaan de maatregelen omtrent social distancing sowieso gevolgd worden - er zullen mondmaskers en alcoholgel aangeboden worden - en zal er minstens een meter tussen elke toeschouwer zitten. (FDW)

