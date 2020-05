Exclusief voor abonnees Djokovic komt met eigen minicircuit in Balkanlanden 23 mei 2020

Met de officiële tour nog steeds geannuleerd tot minstens begin augustus komen er alsmaar meer nationale initiatieven om de proftennissers toch maar wat wedstrijdritme te gunnen. In Amerika, Duitsland en Wit-Rusland waren ze het eerst, maar nu heeft ook de nummer één van de wereld Novak Djokovic iets op poten gezet. De Adria Tour heeft de sinds gisteren 33-jarige Serviër als uithangbord terwijl ook Dominic Thiem en Grigor Dimitrov zich al hebben aangemeld. In drie weekends in juni en één in juli zal er achtereenvolgens getennist worden in Belgrado (Servië), Zadar (Kroatië), Montenegro, Banja Luka en Sarajevo (Bosnië), waar Djokovic een exhibitiematch zal spelen tegen de beste Bosniër, Damir Dzumhur. De opbrengsten zouden naar het goede doel gaan. (FDW)

