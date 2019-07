Exclusief voor abonnees Djokovic: "Goffin is weer in topvorm" 09 juli 2019

Novak Djokovic, die amper zweet heeft gelaten in zijn vier partijen, weet dat met Goffin morgen het echte werk gaat beginnen. "Hij is mogelijk één van de snelste spelers op de tour", zei de 32-jarige Serviër. "Zijn fenomenaal benenspel is wellicht zijn grootste kwaliteit, waarbij hij vaak in balans staat op ballen waar andere spelers dat niet kunnen. Hij is een topspeler die gesukkeld heeft met blessures en wat moeite heeft gekend om terug op het voorplan te keren. Maar hij is nu wel duidelijk zijn topvorm aan het terugvinden. Het wordt een mooie uitdaging voor ons allebei." (FDW)