Djokovic en Nadal lijken fit voor de Australian Open

Het was een blije Novak Djokovic (ATP 14) die gisteren voor het eerst sinds zijn kwartfinale op Wimbledon en een pauze van zes maanden omwille van een elleboogblessure terug op een tennisbaan stond. Met 6-1, 6-4 klopte de Serviër op de Kooyong Classic meteen Dominic Thiem (ATP 5), met dien verstande dat het hier om een demonstratietoernooi ging en de Oostenrijker de voorbije dagen met ziekte in bed had gelegen. Desalniettemin toonde Djokovic zich erg opgetogen: "Dit was een geweldige start, het voelt goed om opnieuw op een tennisbaan te staan", zei de 30-jarige ex-nummer één. "Maar ik kan nog niet zeggen dat mijn elleboog 100 procent is." Later op de avond verloor Djokovic op de Tie Break Tens, een ander showtoernooitje, bijvoorbeeld van de vorig jaar afgezwaaide Lleyton Hewitt. Tomas Berdych haalde het in de finale van dit tiebreaktoernooi van Rafael Nadal, die eveneens een goede indruk naliet, en mocht met 250.000 dollar (208.375 euro) naar huis. Nog dit: Stan Wawrinka, die in de winter aan zijn knie geopereerd werd, gaf op het laatste ogenblik verstek voor het evenement gisterenavond en lijkt dan ook onzeker voor de Australian Open. (FDW)

