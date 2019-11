Exclusief voor abonnees Djokovic en Federer in zelfde groep op Masters 06 november 2019

00u00 0

Gisteren is er geloot voor de ATP Finals, die zondag van start gaan in de O2 Arena van Londen. De acht beste spelers van 2019 nemen het tegen elkaar op om de kroon van officieuze wereldkampioen op te zetten. Onder hen ook Rafael Nadal. De nieuwe nummer één van de wereld bleek na onderzoek van zijn buikspierblessure fit voor dienst. Maandagavond speelt Nadal in de Andre Agassi-groep tegen titelverdediger Sascha Zverev. De Boris Becker-poule start zondag met Novak Djokovic tegen Matteo Berrettini, wat wordt gevolgd door Roger Federer tegen Dominic Thiem. (FDW)