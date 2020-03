Exclusief voor abonnees Djokovic doneert 1 miljoen euro, Nadal gaat voor 11 miljoen TENNIS 28 maart 2020

00u00 0

Novak Djokovic doneerde gisteren 1 miljoen euro aan zijn geboorteland Servië om beademingstoestellen en medisch materiaal in de strijd tegen het coronavirus aan te kopen. De nummer één van de wereld sprak tevens zijn contacten in Chinese businesskringen aan en haalde ook een deel van het materiaal in Duitsland. Ondertussen startte Rafael Nadal samen met baskettopper Pau Gasol een steunactie op waarmee hij de Spaanse sportwereld aanzet om 11 miljoen euro te verzamelen voor een project van het Rode Kruis in hun thuisland. Met die 11 miljoen euro willen ze 1.350.000 van de meest behoeftige personen helpen. Iker Casilas, Fernando Alonso en Sevilla-trainer Julen Lopetegui waren de eersten die reageerden op de oproep.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis