Djenepo voor 20 miljoen naar Southampton 14 juni 2019

00u00 0

Tsjing tsjing. De kassa rinkelt op Sclessin. Gisterenmiddag werd de transfer van Moussa Djenepo naar Southampton geofficialiseerd. De Malinese flankaanvaller - die momenteel de Africa Cup aan het voorbereiden is - verlaat de Rouches door de grote poort en tekende een contract van vier seizoenen bij zijn nieuwe club. Zijn transfer zal minstens 20 miljoen euro (16 miljoen plus bonussen en 15% op de eventuele doorverkoop) opbrengen - daarmee is hij na Fellaini naar Everton de tweede duurste uitgaande transfer van Standard. Voor een speler die destijds 50.000 euro kostte. Niet slecht. "Southampton is een schitterende club", aldus Djenepo. "Met uitstekende faciliteiten. Hier kan ik stappen zetten als speler." Bij de Engelse club zijn ze in de wolken met hun nieuwste aanwinst. Trainer Ralph Hasenhüttl: "Moussa is een snelle, opwindende speler die gemakkelijk scoort. We probeerden het al eens in januari, maar we zijn blij dat de deal nu is afgerond." Standard bedankte Djenepo uitgebreid voor zijn tijd in Luik. De Malinees scoorde twaalf keer in 61 wedstrijden.

