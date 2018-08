Dj die eerder opschorting kreeg voor verkrachting maakt nieuw slachtoffer 16 augustus 2018

De 36-jarige radio-dj die in 2016 opschorting van straf kreeg voor de verkrachting van een vrouw in de radiostudio van Urgent.fm, heeft dit jaar opnieuw een vrouw aangerand. Hij had losse seksuele contacten met haar, maar toen de relatie voorbij was, dwong hij haar tot seks. De feiten gebeurden in mei in Kortrijk. Kort nadien werd hij opgepakt, en sindsdien zat hij in de cel. Toen de dertiger twee jaar geleden de gunst van opschorting kreeg voor de verkrachting, werd dat onder meer gemotiveerd door het "doorleefde schuldinzicht" van de man. Deze keer kreeg hij dus wél een celstraf, maar van de opgelegde 20 maanden is enkel de voorhechtenis effectief. Hij mag voorts vijf jaar geen alcohol drinken en moet begeleiding volgen voor zijn impulsgedrag en gebrek aan empathie. (AHK)

