Diverse brieven

Inderdaad, er is een hele hoop gepensioneerde zelfstandigen die nog steeds werken. Uiteraard is het lage pensioen een beslissende factor. Zij die bijvoorbeeld in het onderwijs hebben gewerkt (en bijna de helft van de tijd vakantie hadden) en de ambtenaren (die steeds op hun klok keken wanneer ze konden stoppen) hebben pensioenen om 'u' tegen te zeggen. We, en dan bedoel ik de werkende gepensioneerde zelfstandigen, geven ook toe dat het soms ook wel plezant is om verder te werken en te factureren. Jazeker, wij betalen netjes onze belasting (en terecht) , maar dat wij ook nog sociale lasten moeten betalen, zonder dat ons pensioen met 1 euro zal stijgen, is niet normaal, en ik hoop dan ook dat zij die graag regeren over dit land, hierover zullen debatteren en nadenken. Ik ben 70 jaar en nog steeds met plezier actief.

Marcel Plouette, Brasschaat

