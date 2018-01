Diverse brieven 00u00 0

Hyperallergisch

In 2015 kreeg ik, na 67 jaar zonder problemen, een allergische reactie na het eten van gamba's. Ik werd met de MUG afgevoerd en lag een nacht aan de hartbewaking. De artsen legden mij een verbod op voor het eten van schaaldieren en zeevruchten. Twee jaar later kreeg ik opnieuw zo'n heftige reactie na het eten van zeewolf. Opnieuw afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen werd mij verboden om nog iets 'uit het water' te eten. Sindsdien doen wij met een vergrootglas boodschappen om te vermijden dat we iets in huis halen dat een risico voor mij zou zijn. Een serieuze opgave, want op bijna elke verpakking staat vreemd genoeg: 'Kan sporen van vis en schaaldieren bevatten' of 'Werd in dezelfde fabriek verpakt waar eveneens vis- en schaaldieren worden verwerkt'. Dit staat bijvoorbeeld op chocoladebroodjes (Aldi), witte en zwarte pensen (Colruyt) en spek (Delhaize).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN