Diverse brieven 25 juni 2018

00u00 0

TRUMP

The man you love to hate. Bedankt

HLN om de feiten in het juiste

perspectief weer te geven. Trump: een

politieke leider die doet waarvoor de

kiezers hem hebben verkozen.

Europa : kijk er naar en leer ervan in

plaats van te navelstaren.

Luc Van den Abbeele, Brasschaat

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN