Diverse brieven 06 maart 2018

Waardig sterven

Het is even schrikken als een gewezen christendemocratische minister, Miet Smet, onomwonden zegt dat ze de papieren voor euthanasie al getekend heeft. Ik dacht dat CD&V er alles moest aan doen om euthanasie te vermijden. Zij vinden toch hun inspiratie bij de katholieke kerk? Zij had palliatieve zorg moeten vermelden als troost en redmiddel in de laatste weken. Bij palliatieve sedatie wordt de pijn tot een minimum herleid.

Luc Verreycken, Aarschot

