Diverse brieven 30 augustus 2018

00u00 0

NOODLANDING

De noodlanding in Deurne met een Piper is

vlekkeloos verlopen. Proficiat aan de pilote

in opleiding. Blijkbaar was er een brandgeur

aan boord. Ik heb meerdere uren als piloot

doorgebracht in een Piper Warrior II.

Hetzelfde toestel dus. Destijds heb ik

meerdere malen rookontwikkeling gehad in

de cockpit, inclusief de brandgeur. Men heeft

de oorzaak nooit kunnen of willen oplossen.

Ik vermoed dat olielekken aan de motor de

oorzaak zijn.

Roger Piessens, Oppuurs

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN