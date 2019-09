Exclusief voor abonnees Dit zijn ze van plan 10 september 2019

Nederlands (of Duits) vanaf derde leerjaar

Er wordt bekeken of één van de andere landstalen - Nederlands of Duits - verplicht kan worden op school. Bekijken: dat het er effectief komt, is dus niet zeker. Tegen 2022 zouden kinderen taallessen moeten krijgen vanaf het derde leerjaar. "Een signaal naar Vlaanderen", aldus Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet.

