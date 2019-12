Dit zijn de strafste Belgen van 2019. Op plaats 63 Corine Bastide: "Zouden niet alle mama's dezelfde vechtlust opbrengen?"

De Krant

De Luikse Corine Bastide (45) overleefde afgelopen zomer zes dagen en nachten in haar gecrashte auto en haalde daarmee de wereldpers. Het heette bijna een mirakel dat ze het haalde. Want al die tijd zat ze zonder eten en, in bloedhete temperaturen, ook nog eens vier dagen zonder drinken. Terwijl ze ernstig gewond was. "Maar zouden niet alle mama's dezelfde vechtlust opbrengen?" Lees hier meer over de 100 Belgen van 2019.