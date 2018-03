Dit zijn alle 'Collega's' 29 maart 2018

Jan Verheyen heeft de volledige cast van zijn 'Collega's'-film gisteren voorgesteld. De opvallendste naam is die van Steph Goossens - Cois uit 'Thuis' - die al een tijdje niet meer op het scherm te zien was. Hij speelt een logistieke medewerker. De opnames van 'De Collega's 2.0' beginnen in mei, nagenoeg 40 jaar na de start van de legendarische VRT-reeks. Steve Geerts neemt de rol van afdelingshoofd Alexander De Groot op zich, Veerle Dobbelaere speelt de directrice en Ikram Aoulad de directiesecretaresse. De verschillende dossierbeheerders worden vertolkt door Eva van der Gucht, Tatyana Beloy, Mathijs F. Scheepers, Mathias Vergels, Jurgen Delnaet en nieuwkomer Loes Swaenepoel. Eerder werd al bekendgemaakt dat Ben Segers de rol van Freek Van Praet op zich neemt, het personage van Jean De Pesser in de reeks. "Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vinden van de nieuwe 'Collega's' en ik ben érg blij met de groep die het geworden is", aldus Verheyen. "Een verrassende combinatie, met veel mensen met wie ik nog niet eerder gewerkt heb, en die zelf ook nog niet hebben samen gespeeld. Een 'willekeurige' groep dus, net zoals échte collega's." De film komt op 12 december in de zalen. (SD)

