Dit ziet u voortaan niet meer bij Miss America 06 juni 2018

Tot spijt van wie het benijdt, maar Miss America zal niet langer in bikini te zien zijn. De winnares van vorig jaar, Savvy Shields (foto) was de laatste Miss die in zo'n outfit defileerde, want de bekende badpakkenronde wordt geschrapt. De verkiezing draait immers niet langer om het beoordelen van het uiterlijk, aldus de organisatie. Volgens Gretchen Carlson, zelf Miss America 1989 en nu organisatrice, is de beslissing een gevolg van "veranderende culturele normen". In de plaats gaan deelnemers in gesprek met de juryleden over hun passie, hun levensdoelen en hoe ze hun talent en ambitie willen inzetten als Miss America. Bij Miss België blijft het badpakkendefilé wél behouden, zegt de organisatie.

