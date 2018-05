Dit weekend Zon, zee en... extra treinen 05 mei 2018

00u00 0

Vandaag en morgen wordt het schitterend weer, en dus verwacht NMBS een stormloop naar de kust. Er komen 26 bijkomende treinen van en naar zee, waardoor meer dan 10.000 extra mensen er kunnen gaan zonnekloppen. Vanochtend en morgenochtend vertrekken er telkens drie extra treinen vanuit Luik-Guillemins naar Oostende en is er één extra vanuit Hasselt naar Blankenberge. 's Avonds maken die treinen de omgekeerde beweging. Daarnaast rijden er zowel vandaag als morgen vijf extra treinen tussen Brugge en Blankenberge. Zwemmen in zee is op de meeste plaatsen nog niet mogelijk. Enkel in Blankenberge worden er redders ingezet. Tijdens het Hemelvaartweekend worden vanaf donderdag 10 mei in vier gemeenten redders ingezet: Blankenberge, Oostende, De Haan en Knokke-Heist.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN