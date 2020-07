Exclusief voor abonnees Dit weekend naar Oostende? Dan is reserveren verplicht 15 juli 2020

Van 18 tot en met 22 juli wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende geactiveerd. Vanaf vandaag kan je je plekje reserveren. Het systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is. Aanmelding is enkel nodig op de stranden in het centrum, van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. "Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag op 21 juli zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "Door het activeren van ons aanmeldingssysteem willen we een goede inschatting krijgen van de te verwachten drukte om zo de nodige maatregelen te kunnen treffen." (TVA)

