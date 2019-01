Dit weekend komt er nog anderhalve meter sneeuw bij 12 januari 2019

De voorbije twee weken viel in Oostenrijk evenveel sneeuw als tijdens een hele winter. Toch ziet VTM-weerman David Dehenauw geen link met de klimaatopwarming. "Dan zou je net mínder sneeuw verwachten. De aanhoudende sneeuwval is te wijten aan een noordelijke tot noordwestelijke stroming die Noordzeelucht tegen de noordelijke flanken van de Alpen doet botsen. Want aan de zuidkant van de Alpen (Zuid-Tirol in Noord-Italië, red.) ligt er momenteel heel weinig sneeuw."

