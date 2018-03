Dit weekend kennen we de Belgisch kampioen Meeuwenschreeuwen 16 maart 2018

Belgische kampioenen bestaan in heel wat disciplines, maar van het kampioenschap 'meeuwenschreeuwen' had u vast nog nooit gehoord. Wel, dit weekend wordt het aan de kust georganiseerd. Een jury van vogelkenners zal oordelen over de kwaliteit van de roep. Wie zich geroepen voelt: zondag zijn alle imitatoren welkom in café De Gerockten Hoarinck in de Kasteelstraat in De Panne vanaf 16.30 uur. (GUS)