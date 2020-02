Exclusief voor abonnees Dit wacht Evenepoel nog 22 februari 2020

00u00 0

Zaterdag Aankomst voor punchers

Vandaag staat de tweede klimetappe op het programma in de Algarve. De weg loopt de hele dag op en af, in de finale wacht twee keer de beklimming van de Alto do Malhão. Dat is een heel andere helling dan de Alto da Fóia op donderdag. Malhão is een stuk korter, maar ook duidelijk steiler: 2,6 kilometer aan 9,4 procent tegenover 7,4 kilometer aan 6 procent eergisteren. Was donderdag een etappe voor de echte klimmers, dan is dit er één voor de punchers. In principe is dat niet in het voordeel van Evenepoel, maar hij mag ons opnieuw verrassen. Willen Maximilian Schachmann, Rui Costa of Daniel Martin onze landgenoot nog uit de leiderstrui rijden, dan krijgen ze hier de kans. Voor de ritzege is het ook uitkijken naar wat de klassieke coureurs kunnen. Mathieu van der Poel heeft alvast zijn zinnen gezet op deze rit. Kunnen Van Avermaet, Gilbert of Wellens zijn plannen dwarsbomen? Vorig jaar won Zdenek Stybar de etappe.

